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Стало известно, когда в Москве откроют крупнейший транспортный узел «Рязанская»
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    Стало известно, когда в Москве откроют крупнейший транспортный узел «Рязанская»

    12:00  24 Ноября 2017
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    Стало известно, когда в Москве откроют крупнейший транспортный узел «Рязанская»

    Москва, 24 ноября. Крупнейший в Москве транспортно-пересадочный узел «Рязанская» будет открыт в 2018 году, сообщил директор по ТПУ АО «Мосинжпроект» Антон Татарчук.

    Татарчук объявил об открытии в следующем году ТПУ «Рязанская». Он обратил внимание на то, что этот транспортно-пересадочный узел будет включать в себя подземные пересадки на две ветки столичного метро, станции МЦК, электрички, а также торговый центр и жилой небоскреб.

    «Мы в реальности увидим первый большой транспортно-пересадочный узел в Москве», — цитирует его «Вечерняя Москва».

    Во время круглого стола в Институте Генплана Москвы он добавил, что небоскреб высотой 140 метров начнут возводить через два года. Жилой дом будет построен максимально близко в средствам транспорта столицы.

    Стало известно, когда в Москве откроют крупнейший транспортный узел «Рязанская»

    Ранее стало известно, что московский метрополитен приготовил пассажирам подарки к Новому году.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #метро #2018 #мцк #торговый центр #небоскреб #рязанская #тпу
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