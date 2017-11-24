Стало известно, когда в Москве откроют крупнейший транспортный узел «Рязанская»

Москва, 24 ноября. Крупнейший в Москве транспортно-пересадочный узел «Рязанская» будет открыт в 2018 году, сообщил директор по ТПУ АО «Мосинжпроект» Антон Татарчук.

Татарчук объявил об открытии в следующем году ТПУ «Рязанская». Он обратил внимание на то, что этот транспортно-пересадочный узел будет включать в себя подземные пересадки на две ветки столичного метро, станции МЦК, электрички, а также торговый центр и жилой небоскреб.

«Мы в реальности увидим первый большой транспортно-пересадочный узел в Москве», — цитирует его «Вечерняя Москва».

Во время круглого стола в Институте Генплана Москвы он добавил, что небоскреб высотой 140 метров начнут возводить через два года. Жилой дом будет построен максимально близко в средствам транспорта столицы.

Ранее стало известно, что московский метрополитен приготовил пассажирам подарки к Новому году.