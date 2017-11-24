Двух рабочих завалило грунтом при обрушении на территории ТЦ «Мега» в Москве

Москва, 24 ноября. В котловане строящегося объекта на территории торгового центра «Мега Теплый Стан» в Москве произошел обвал грунта. Как стало известно Федеральному агентству новостей, звонок о ЧП поступил в МЧС в 09.55.

На место случившегося выехали спасатели, а также вертолет. В результате обрушения двух рабочих завалило землей на глубине 5 метров. Они были извлечены спасателями и госпитализированы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.