Двух рабочих завалило грунтом при обрушении на территории ТЦ «Мега» в Москве
Москва, 24 ноября. В котловане строящегося объекта на территории торгового центра «Мега Теплый Стан» в Москве произошел обвал грунта. Как стало известно Федеральному агентству новостей, звонок о ЧП поступил в МЧС в 09.55.
На место случившегося выехали спасатели, а также вертолет. В результате обрушения двух рабочих завалило землей на глубине 5 метров. Они были извлечены спасателями и госпитализированы.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.
ЧП в Мега теплый стан. Завалило грунтом рабочих. Много пожарных и скорые. Выносят раненых... pic.twitter.com/KCmN9UatIT— alex bogatkin (@ABogatkin) November 24, 2017
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