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Не только «Черный квадрат»: открылась выставка с редкими работами Малевича
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    Не только «Черный квадрат»: открылась выставка с редкими работами Малевича

    8:49  24 Ноября 2017
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    Не только «Черный квадрат»: открылась выставка с редкими работами Малевича

    Москва, 24 ноября. В российской столице открывается сегодня выставка «Казимир Малевич. Не только «Черный квадрат».

    Как сообщают «Известия», посмотреть на редкие работы художника можно в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Отмечается, что в экспозиции представлено наиболее полное собрание произведений Малевича.

    «Это просветительский проект. Со времен 1988 года, когда впервые у нас признали Малевича, в России такой полной выставки еще не было», — рассказал изданию куратор проекта Александра Шатских.

    Доктор искусствоведения пояснила, что в одно время в одном месте были собраны произведения Казимира Малевича, собранные из самых разных коллекций – как региональных, так и частных.

    Среди прочих произведений представлены картина «Косарь», написанная в 1912 году из Нижегородского государственного художественного музея и «Дом с верандой», работу над которой Малевич завершил в 1906 году.

    Автор: Константин Терехов
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    #черный квадрат #казимир малевич
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