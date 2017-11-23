Три человека погибли в тройном ДТП на Кубани

Краснодар, 23 ноября. Страшное ДТП произошло в Краснодарском крае: при столкновении трех автомобилей погибли три человека. Как говорится в сообщении пресс-службы краевого ГУМВД, ЧП случилось накануне вечером на 109-м км автодороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин.

По предварительной информации, двигавшийся в сторону Краснодара водитель Hyundai i30 выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2112, а затем с Lada Priora.

Водитель и пассажир ВАЗ-2112, а также водитель Hyundai скончались на месте от полученных травм. В больницу был госпитализирован водитель «Лады».

Как сообщало ранее агентство URA.RU, по факту ДТП, в котором 21 ноября погиб житель Магнитогорска, везший семью из роддома, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств».