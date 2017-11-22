Кубанские депутаты приняли закон о курортном сборе

Краснодар, 22 ноября. Депутаты Краснодарского края приняли закон о курортном сборе. Согласно документу, в первый год ставка составит 10 рублей в сутки.

Летом 2018 года в эксперименте будут участвовать города-курорты Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ, а также четыре поселения Туапсинского района, передает РИА Новости.

Заплатить сбор будут обязаны физические лица старше 18 лет, проживающие в объекте размещения более суток, кроме льготных категорий лиц, определенных федеральным законом. Жители Краснодарского края от уплаты сбора освобождены.

На реализацию эксперимента из бюджета края потребуется 13,1 млн рублей, при этом ожидаемые доходы в первый год составят около 267,5 млн рублей.

Информация о том, на что планируется потратить деньги, будет публиковаться на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что курортный сбор будет направлен на сохранение и развитие инфраструктуры региона.

«Если мы почувствуем, что 10 рублей — это дорого, мы его обнулим», — добавил губернатор.

За принятие закона проголосовали 63 парламентария, двое высказались против. В апреле 2018 года депутаты могут вернутся к корректировке закона.

Ранее сообщалось, что в Крыму определились с размером курортного сбора. Сбор в размере 10 рублей будет взиматься только с 1 мая по 30 сентября.