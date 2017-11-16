Игроки «Кубани» бойкотируют тренировки

Краснодар, 16 ноября. Тренировку краснодарского клуба «Кубань» в четверг пропустили девять футболистов. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

По его словам, группа футболистов поставила перед руководством клуба ультиматум, согласно которому игроки не выйдут на матч предстоящего тура с «Тюменью», если долги перед ними не будут погашены.

Отмечается также, что выплаты по задолженностям в «Кубани» производятся нерегулярно и выборочно. В свете бойкота к тренировкам основы привлечены некоторые футболисты «Кубани-2». В настоящий момент краснодарцы занимают 14-е место в таблице ФНЛ.