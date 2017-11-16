Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Синоптики ожидают сырую и пасмурную погоду в Москве
Спорт
Игроки «Кубани» бойкотируют тренировки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Игроки «Кубани» бойкотируют тренировки

    18:20  16 Ноября 2017
    51

    Игроки «Кубани» бойкотируют тренировки

    Краснодар, 16 ноября. Тренировку краснодарского клуба «Кубань» в четверг пропустили девять футболистов. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

    По его словам, группа футболистов поставила перед руководством клуба ультиматум, согласно которому игроки не выйдут на матч предстоящего тура с «Тюменью», если долги перед ними не будут погашены.

    Отмечается также, что выплаты по задолженностям в «Кубани» производятся нерегулярно и выборочно. В свете бойкота к тренировкам основы привлечены некоторые футболисты «Кубани-2». В настоящий момент краснодарцы занимают 14-е место в таблице ФНЛ.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #краснодар #кубань #бойкот #футболисты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        246
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        470
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        4897
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2492