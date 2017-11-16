Два человека могли остаться под завалами при обрушении стены в Краснодаре

Краснодар, 16 ноября. При сносе неэксплуатируемого здания на улице Уральская в Краснодаре частично обрушилась стена, два человека могли остаться под завалами, один человек получил перелом.

Около 11.25 утра во время проведения демонтажа здания часть стены обрушилась на специалистов, работающих на месте. По предварительным данным, два человека могут находиться под завалами, один получил перелом предплечья, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии Краснодара.

Пострадавший госпитализирован. В настоящее время место происшествие оцеплено, на нем работают спасательные службы. Ожидается прибытие представителей МВД с кинологическими расчетами.