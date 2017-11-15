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Новости Сирии
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Россия
ВКС РФ на Кубани уничтожили заглубленный штаб «противника»
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    ВКС РФ на Кубани уничтожили заглубленный штаб «противника»

    17:16  15 Ноября 2017
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    ВКС РФ на Кубани уничтожили заглубленный штаб «противника»

    Краснодар, 15 ноября. Экипажи ВКС РФ в Южном военном округе провели учения по уничтожению заглубленных командных пунктов условного противника.

    Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что экипажи штурмовиков Су-25СМ3 в Краснодарском крае провели летно-тактические учения, направленные на отработку действий в горных условиях и при сложной метеорологической обстановке.

    К полетам привлекались порядка 20 пилотов ВКС РФ, а также технический персонал авиационного полка. В составе боевых звеньев летчики преодолели противовоздушную оборону условного противника и поразили наземные цели с применением различных типов бортового вооружения.

    Отмечается, что в ходе учений были уничтожены заглубленные командные пункты условного противника при помощи авиационных бомб повышенной мощности.

    ВКС РФ на Кубани уничтожили заглубленный штаб «противника»

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #учения #юво #су-25
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