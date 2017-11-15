ВКС РФ на Кубани уничтожили заглубленный штаб «противника»

Краснодар, 15 ноября. Экипажи ВКС РФ в Южном военном округе провели учения по уничтожению заглубленных командных пунктов условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что экипажи штурмовиков Су-25СМ3 в Краснодарском крае провели летно-тактические учения, направленные на отработку действий в горных условиях и при сложной метеорологической обстановке.

К полетам привлекались порядка 20 пилотов ВКС РФ, а также технический персонал авиационного полка. В составе боевых звеньев летчики преодолели противовоздушную оборону условного противника и поразили наземные цели с применением различных типов бортового вооружения.

Отмечается, что в ходе учений были уничтожены заглубленные командные пункты условного противника при помощи авиационных бомб повышенной мощности.