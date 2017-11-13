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Спорт
Кобелев — кандидат на пост тренера «Краснодара»
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    Кобелев — кандидат на пост тренера «Краснодара»

    15:00  13 Ноября 2017
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    Кобелев — кандидат на пост тренера «Краснодара»

    Краснодар, 13 ноября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев входит в число кандидатов на аналогичный пост в «Краснодаре».

    По словам источника, 49-летний специалист уже контактировал с представителями «горожан». Отмечается также, что Кобелев — не единственный вариант, который в настоящий момент изучается.

    При этом не исключается, что нынешний главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сохранит свой пост, однако вероятность перестановок в зимний перерыв очень высока.

    Кобелев — кандидат на пост тренера «Краснодара»

    Под руководством Шалимова «Краснодар» с 27 очками после 16 туров занимает третью строчку в таблице чемпионата России, однако клуб выбыл на ранних стадиях из Кубка страны и Лиги Европы.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #футбол #краснодар #шалимов #кобелев
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