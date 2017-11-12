Такси в Сочи сбило насмерть двух женщин
Сочи, 12 ноября. Такси сбило на смерть двух пешеходов в Сочи, трагедия произшла у пешеходного перехода. Об этом сообщает сайт «Вести-Сочи».
Трагедия произошла накануне вечером около 20.00 на улице Пластунской. По свидетельства очевидцев, женщины пересекали проезжую часть в неположенном месте. Буквально над местом ДТП находится надземный переход.
По данным издания, на место инцидента прибыли сотрудники полиции и врачи скорой помощи. других подробностей происшествия не сообщается.
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