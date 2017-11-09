Авария в Краснодаре оставила без тепла около 60 тысяч человек

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Краснодар, 9 ноября. Авария, произошедшая около полуночи на теплосети в Краснодаре, оставила без отопления жителей примерно 100 многоквартирных домов. Как сообщили в управлении МЧС РФ по Краснодару, в зоне отключения тепла оказались примерно 60 тысяч человек, при этом социально значимых объектов в зоне отключения нет.

Авария произошла на трубе теплотрассы диаметром около 500 миллиметров накануне в 23.52. В настоящее время сотрудники «Краснодартеплоэнерго» продолжают работать над устранением повреждения, сообщает «Свободная пресса». На месте аварии работает 15 человек.

В настоящее время в Краснодаре - довольно теплая погода, однако ночью температура опускается до 3 градусов тепла.