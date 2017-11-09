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Ведищев рассказал о самом высокооплачиваемом баскетболисте в истории «Локо»
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    Ведищев рассказал о самом высокооплачиваемом баскетболисте в истории «Локо»

    7:41  9 Ноября 2017
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    Ведищев рассказал о самом высокооплачиваемом баскетболисте в истории «Локо»

    Краснодар, 9 ноября. Президент «Локо» Андрей Ведищев рассказал о причинах ухода форварда Андрея Зубкова и самом высокооплачиваемом баскетболисте в истории клуба.

    В нынешнем сезоне баскетбольный «Локомотив-Кубань» планирует выиграть Кубок России и добиться результата, который позволит команде вернуться в престижнейший европейский турнир — Евролигу.

    По словам президента «Локо», самый высокооплачиваемый баскетболист в истории клуба получал примерно 1,5 млн долларов. Больше руководство не платило никому. Впрочем, Ведищев отказался называть фамилию игрока, пишут «Известия»

    Ведищев рассказал о самом высокооплачиваемом баскетболисте в истории «Локо»

    Он также рассказал, что Зубков покинул ряды железнодорожников из-за финансовых условий.

    «Игрок и его агенты мечтали о максимально выгодных условиях и готовы были рискнуть, подождать до лета. Весна у Андрея не задалась, он выглядел неуверенно, не проявлял лидерских качеств. После таких выступлений клуб уже не был заинтересован в новом контракте», — заявил Ведищев. 

    Автор: Дана Балан
    #краснодар #баскетбол #зубков #ведищев #локомотив кубань
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