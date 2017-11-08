Девочка погибла при пожаре в Краснодарском крае, ее брата спас очевидец

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Краснодар, 8 ноября. Малолетний ребенок погиб в пожаре в Тбилисском районе Краснодарского Края.

Как рассказали в СУ СК по Краснодарскому краю, двое малолетних детей остались без присмотра родителей, которые покинули дом еще накануне вечером. Пожар заметил очевидец, который и попытался спасти детей. Мужчина разбил окно и вытащил мальчика. Спасти его сестру не удалось, так как пламя отрезало все пути к девочке.

Мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован.

По предварительной версии возгорание произошло в результате неисправности электропроводки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».