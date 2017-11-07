Один человек погиб в ДТП со школьным автобусом на Кубани

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Краснодар, 7 ноября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщили во вторник представители регионального управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе 110-го километра автодороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Согласно предварительным данным, школьный автобус Hyundai, перевозивший 27 детей, столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser, который выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП погиб водитель иномарки. Кроме того, были госпитализированы три человека.

Напомним, ранее издание «Газета.Ru» сообщило о том, что в Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус.