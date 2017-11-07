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Бывший спортивный директор «Краснодара» прокомментировал возможное назначение в «Зенит»
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    Бывший спортивный директор «Краснодара» прокомментировал возможное назначение в «Зенит»

    16:04  7 Ноября 2017
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    Бывший спортивный директор «Краснодара» прокомментировал возможное назначение в «Зенит»

    Краснодар, 7 ноября. По информации Федерального агентства новостей, бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин входит в число кандидатов на аналогичную должность в «Зените».

    Впрочем, сам Зинин в разговоре с корреспондентом агентства информацию не подтвердил.

    «Нет, после ухода из «Краснодара» я сосредоточился на деятельности своего агентства. Эта формулировка относится ко всем клубам», — подчеркнул Зинин.

    Зинин покинул «Краснодар» в августе 2017 года после года работы спортивным директором. Тогда сообщалось, что уход специалиста со своего поста был запланирован изначально.

    Автор: Алексей Громов
    #футбол #зенит #краснодар #зинин #спортдиректор
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