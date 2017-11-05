Заслуженная артистка РФ Елена Афанасьева умерла в Краснодаре

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Краснодар, 5 ноября. Заслуженная артистка России Елена Афанасьева умерла в субботу в Краснодаре. Ей было 92 года.

Афанасьева более 30 лет прослужила на сцене Краснодарского театра имени Горького, где режиссеры подстраивали свои постановки специально под актрису. Один из самых известных спектаклей, в котором была задействована Афанасьева, — «Собака на сене», сообщает канал «Кубань 24».

Елена Афанасьева – выпускница Щукинского театрального училища. Звание заслуженной артистки РСФСР ей было присвоено в 1965 году. Прощание с актрисой пройдет 7 ноября на Славянском кладбище в полдень.