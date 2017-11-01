ВКС РФ на Кубани подняты в воздух для перехвата самолета «противника»

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Краснодар, 1 ноября. Летчики ВКС РФ на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ отработали воздушный перехват условного самолета-разведчика в Южном военном округе.

Пресс-служба военного ведомства России отмечает, что условный нарушитель, который совершал полет в сторону стратегически важный военных объектов на Юго-западе РФ, был обнаружен и опознан силами противовоздушной обороны.

По тревоге с оперативного аэродрома на Кубани в воздух была поднята дежурная пара истребителей Су-30СМ. В указанном районе поиска условный нарушитель был обнаружен, летчики принудительно заставили разведчика приземлиться на аэродром.

Сообщается, что Су-30СМ способен обнаружить противника на дистанции в 140 километров, боевой радиус действия самолета составляет полторы тысячи километров. Истребитель одновременно может сопровождать до 15 воздушных целей.