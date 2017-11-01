Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилой коллекционер в Омске отдал более 200 тысяч рублей за фальшивки
Россия
ВКС РФ на Кубани подняты в воздух для перехвата самолета «противника»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВКС РФ на Кубани подняты в воздух для перехвата самолета «противника»

    16:00  1 Ноября 2017
    48

    ВКС РФ на Кубани подняты в воздух для перехвата самолета «противника»

    Краснодар, 1 ноября. Летчики ВКС РФ на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ отработали воздушный перехват условного самолета-разведчика в Южном военном округе.

    Пресс-служба военного ведомства России отмечает, что условный нарушитель, который совершал полет в сторону стратегически важный военных объектов на Юго-западе РФ, был обнаружен и опознан силами противовоздушной обороны.

    По тревоге с оперативного аэродрома на Кубани в воздух была поднята дежурная пара истребителей Су-30СМ. В указанном районе поиска условный нарушитель был обнаружен, летчики принудительно заставили разведчика приземлиться на аэродром.

    Сообщается, что Су-30СМ способен обнаружить противника на дистанции в 140 километров, боевой радиус действия самолета составляет полторы тысячи километров. Истребитель одновременно может сопровождать до 15 воздушных целей.

    ВКС РФ на Кубани подняты в воздух для перехвата самолета «противника»

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #перехват #истребитель #юво #су-30см
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        375
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        394
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        2200
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        6743