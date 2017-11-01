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Тренер «Локомотива» видит Кулагина в роли лидера коллектива — агент
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    Тренер «Локомотива» видит Кулагина в роли лидера коллектива — агент

    8:04  1 Ноября 2017
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    Тренер «Локомотива» видит Кулагина в роли лидера коллектива — агент

    Краснодар, 1 ноября. Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» официально подтвердил информацию о том, что защитник сборной России Дмитрий Кулагин перешел в краснодарский клуб. 

    Соглашение подписано на год с опцией продления на один сезон, пишут «Известия».

    Как отметил представитель баскетболиста Валерий Холин, наставник железнодорожников Саша Обрадович видит Кулагина в роли лидера коллектива. 

    По словам менеджера, в течение долгого времени рассматривались все варианты, в том числе предложения из Испании и Турции.

    «У Димы состоялся долгий открытый разговор с Сашей Обрадовичем, в котором их взгляды по основным баскетбольным вопросам сошлись. Важно, что тренер рассчитывает на Кулагина как на лидера коллектива, способного помочь команде победить во всех турнирах», — сообщил Холин.

    Он также добавил, что баскетболиста ничего не беспокоит, он без проблем прошел медицинский осмотр. 

    Автор: Дана Балан
    #краснодар #баскетбол #кулагин #локомотив кубань
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