Тренер «Локомотива» видит Кулагина в роли лидера коллектива — агент

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Краснодар, 1 ноября. Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» официально подтвердил информацию о том, что защитник сборной России Дмитрий Кулагин перешел в краснодарский клуб.

Соглашение подписано на год с опцией продления на один сезон, пишут «Известия».

Как отметил представитель баскетболиста Валерий Холин, наставник железнодорожников Саша Обрадович видит Кулагина в роли лидера коллектива.

По словам менеджера, в течение долгого времени рассматривались все варианты, в том числе предложения из Испании и Турции.

«У Димы состоялся долгий открытый разговор с Сашей Обрадовичем, в котором их взгляды по основным баскетбольным вопросам сошлись. Важно, что тренер рассчитывает на Кулагина как на лидера коллектива, способного помочь команде победить во всех турнирах», — сообщил Холин.

Он также добавил, что баскетболиста ничего не беспокоит, он без проблем прошел медицинский осмотр.