Путин наградил почетной грамотой бизнесмена Галицкого
Краснодар, 1 ноября. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе сообщается, что генеральный директор ПАО «Магнит» награжден «за заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Отметим, ранее местные СМИ сообщали, что жители Краснодара выразили желание переименовать в честь Галицкого улицу Восточно-Кругликовскую.
Сергей Галицкий 14 августа отметил 50-летие. Краснодарский бизнесмен ранее попал в список самых влиятельных россиян столетия по версии Forbes.
По данным Forbes, рыночная стоимость компании «Магнит» оценивается в 15,6 млрд долларов.