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Путин наградил почетной грамотой бизнесмена Галицкого 
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    Путин наградил почетной грамотой бизнесмена Галицкого 

    2:11  1 Ноября 2017  /обновлено: 2:18  01 Ноября 2017
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    Сергей Галицкий

    Краснодар, 1 ноября. Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе сообщается, что генеральный директор ПАО «Магнит» награжден «за заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

    Отметим, ранее местные СМИ сообщали, что жители Краснодара выразили желание переименовать в честь Галицкого улицу Восточно-Кругликовскую.

    Путин наградил почетной грамотой бизнесмена Галицкого 

    Сергей Галицкий 14 августа отметил 50-летие. Краснодарский бизнесмен ранее попал в список самых влиятельных россиян столетия по версии Forbes. 

    По данным Forbes, рыночная стоимость компании «Магнит» оценивается в 15,6 млрд долларов.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #краснодар #галицкий
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