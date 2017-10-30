Ильницкий рассказал о причинах перехода из «Химок» в «Локомотив»

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Краснодар, 30 октября. Трансфер форварда Станислава Ильницкого из подмосковных «Химок» в «Локомотив-Кубань» стал одним из самых неожиданных минувшим летом. 23-летний баскетболист рассказал, почему он решил перебраться в Краснодар.

Ильницкий сразу подчеркнул, что считает себя воспитанником подмосковных «Химок», поскольку именно там он прошел все этапы подготовки и становления в качестве профессионального игрока. Форвард выразил благодарность руководству клуба за возможность проявить себя, пишут «Известия».

Ильницкий отметил, что настало время сменить команду, и это решение он принимал самостоятельно.