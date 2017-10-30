Ильницкий рассказал о причинах перехода из «Химок» в «Локомотив»
Краснодар, 30 октября. Трансфер форварда Станислава Ильницкого из подмосковных «Химок» в «Локомотив-Кубань» стал одним из самых неожиданных минувшим летом. 23-летний баскетболист рассказал, почему он решил перебраться в Краснодар.
Ильницкий сразу подчеркнул, что считает себя воспитанником подмосковных «Химок», поскольку именно там он прошел все этапы подготовки и становления в качестве профессионального игрока. Форвард выразил благодарность руководству клуба за возможность проявить себя, пишут «Известия».
Ильницкий отметил, что настало время сменить команду, и это решение он принимал самостоятельно.
«Я посчитал, что в клубе «Локомотив-Кубань» я смогу быстрее расти как игрок. Кроме того, я понимал, что под выступления в Евролиге «Химки» наберут много опытных игроков и мое игровое время заметно снизится», — подытожил игрок.