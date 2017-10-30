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Ильницкий рассказал о причинах перехода из «Химок» в «Локомотив»
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    Ильницкий рассказал о причинах перехода из «Химок» в «Локомотив»

    7:48  30 Октября 2017
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    Ильницкий рассказал о причинах перехода из «Химок» в «Локомотив»

    Краснодар, 30 октября. Трансфер форварда Станислава Ильницкого из подмосковных «Химок» в «Локомотив-Кубань» стал одним из самых неожиданных минувшим летом. 23-летний баскетболист рассказал, почему он решил перебраться в Краснодар. 

    Ильницкий сразу подчеркнул, что считает себя воспитанником подмосковных «Химок», поскольку именно там он прошел все этапы подготовки и становления в качестве профессионального игрока. Форвард выразил благодарность руководству клуба за возможность проявить себя, пишут «Известия»

    Ильницкий отметил, что настало время сменить команду, и это решение он принимал самостоятельно.

    «Я посчитал, что в клубе «Локомотив-Кубань» я смогу быстрее расти как игрок. Кроме того, я понимал, что под выступления в Евролиге «Химки» наберут много опытных игроков и мое игровое время заметно снизится», — подытожил игрок. 

    Автор: Дана Балан
    #локомотив #баскетбол #химки #ильницкий
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