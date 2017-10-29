Российское турне Scorpions началось с концерта в Сочи

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Краснодарский край, 29 октября. В ледовом дворце cпорта «Айсберг» в Сочи прошло выступление культовой рок-группы Scorpions.

Речь идет о первом концерте группы в рамках российских гастролей, которые является частью мирового турне Crazy World Tour. Поклонники Scorpions также поздравили гитариста Маттиаса Ябса с прошедшим днем рождения.

«Было очень круто, что однажды мы собрались приехать в Россию. И сегодня мы снова рады быть с вами» — цитирует ТАСС слова солиста группы Клауса Майне.

Напомним, в начале октября стало известно об отмене турне Scorpions по Соединенным Штатам Америки. Данное решение было принято в связи с болезнью Клауса Майне.