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Российское турне Scorpions началось с концерта в Сочи
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    Российское турне Scorpions началось с концерта в Сочи

    18:53  29 Октября 2017
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    Российское турне Scorpions началось с концерта в Сочи

    Краснодарский край, 29 октября. В ледовом дворце cпорта «Айсберг» в Сочи прошло выступление культовой рок-группы Scorpions.

    Речь идет о первом концерте группы в рамках российских гастролей, которые является частью мирового турне Crazy World Tour. Поклонники Scorpions также поздравили гитариста Маттиаса Ябса с прошедшим днем рождения.

    «Было очень круто, что однажды мы собрались приехать в Россию. И сегодня мы снова рады быть с вами» — цитирует ТАСС слова солиста группы Клауса Майне.

    Напомним, в начале октября стало известно об отмене турне Scorpions по Соединенным Штатам Америки. Данное решение было принято в связи с болезнью Клауса Майне.

    Автор: Алексей Громов
    #scorpions
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