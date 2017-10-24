«Краснодар» не рассматривает отставку Шалимова

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Краснодар, 24 октября. По информации Федерального агентства новостей, несмотря на затяжную серию поражений (в премьер-лиге команда проиграла 4 последних матча — прим. ФАН), руководство «Краснодара» не рассматривает возможность отставки главного тренера команды Игоря Шалимова.

По словам источника, в настоящий момент вопрос не обсуждается, но в то же время руководство не исключает перестановок на тренерском мостике во время зимнего перерыва, если турнирная ситуация не будет исправлена.

В текущем сезоне «Краснодар» выбыл из Кубка России в первой стадии, не попал в основную сетку Лиги Европы и после 14 туров делит 5-6 строчки в турнирной таблице с московским «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

Стоит также отметить, что от зоны вылета подопечных Игоря Шалимова отделяет 9 очков, а от зоны стыковых матчей — 7.

В минувший понедельник в рамках матча 14-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле забил два безответных гола «Краснодару».