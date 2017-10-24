Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Санкции за пособничество нелегальным мигрантам в России могут ужесточить
Спорт
«Краснодар» не рассматривает отставку Шалимова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Краснодар» не рассматривает отставку Шалимова

    11:04  24 Октября 2017
    55

    «Краснодар» не рассматривает отставку Шалимова

    Краснодар, 24 октября. По информации Федерального агентства новостей, несмотря на затяжную серию поражений (в премьер-лиге команда проиграла 4 последних матча — прим. ФАН), руководство «Краснодара» не рассматривает возможность отставки главного тренера команды Игоря Шалимова.

    По словам источника, в настоящий момент вопрос не обсуждается, но в то же время руководство не исключает перестановок на тренерском мостике во время зимнего перерыва, если турнирная ситуация не будет исправлена.

    В текущем сезоне «Краснодар» выбыл из Кубка России в первой стадии, не попал в основную сетку Лиги Европы и после 14 туров делит 5-6 строчки в турнирной таблице с московским «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

    Стоит также отметить, что от зоны вылета подопечных Игоря Шалимова отделяет 9 очков, а от зоны стыковых матчей — 7. 

    В минувший понедельник в рамках матча 14-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле забил два безответных гола «Краснодару». 

    Автор: Алексей Громов
    #футбол #локомотив #краснодар #шалимов #рфпл
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        951
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1489
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        372
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        543