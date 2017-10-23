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Поисковики нашли нагрудный номер потерявшегося в лесу под Краснодаром мальчика
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    Поисковики нашли нагрудный номер потерявшегося в лесу под Краснодаром мальчика

    15:15  23 Октября 2017
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    Поисковики нашли нагрудный номер потерявшегося в лесу под Краснодаром мальчика

    Краснодар, 23 октября. Участники поисковой операции в Краснодарском крае нашли нагрудный номер 12-летнего мальчика Алексея, который пропал во время соревнований по спортивному ориентированию в лесу. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Поисковики нашли нагрудный номер потерявшегося в лесу под Краснодаром мальчика

    По его словам, знак лежал недалеко от дороги. Вероятнее всего, ребенок пытался срезать путь, и пошел в другом направлении.

    В последний раз Алексей отметился в воскресенье в 17.00 на контрольном пункте, который располагается в 300 метрах от финиша. В настоящее время зона поиска составляет 15 квадратных км.

    Автор: Алексей Громов
    #краснодар #мальчик #лес #поиски #пропажа #спортивное ориентирование
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