Поисковики нашли нагрудный номер потерявшегося в лесу под Краснодаром мальчика

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Краснодар, 23 октября. Участники поисковой операции в Краснодарском крае нашли нагрудный номер 12-летнего мальчика Алексея, который пропал во время соревнований по спортивному ориентированию в лесу. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, знак лежал недалеко от дороги. Вероятнее всего, ребенок пытался срезать путь, и пошел в другом направлении.

В последний раз Алексей отметился в воскресенье в 17.00 на контрольном пункте, который располагается в 300 метрах от финиша. В настоящее время зона поиска составляет 15 квадратных км.