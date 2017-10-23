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Нагрудный значок пропавшего на соревнованиях Алеши в Краснодарском крае найден у дороги
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    Нагрудный значок пропавшего на соревнованиях Алеши в Краснодарском крае найден у дороги

    13:25  23 Октября 2017  /обновлено: 13:39  23 Октября 2017
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    Нагрудный значок пропавшего на соревнованиях Алеши в Краснодарском крае найден у дороги

    Краснодар, 23 октября.  Поиски 12-летнего мальчика, пропавшего во время соревнований 22 октября в Краснодарском крае, продолжают сотрудники МЧС, полиция и волонтеры.

    Инцидент произошел в субботу, 22 октября, в лесу в станице Саратовская Краснодарского края, 12-летний мальчик пропал на соревнованиях по спортивному ориентированию.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, Алеша Шмаков последний раз отметился на контрольном пункте в 300 метрах от финиша около пяти часов вечера. Мальчик, предположительно, решил срезать путь для того, чтобы улучшить показатели по времени, и ушел в другом направлении. Только что недалеко от дороги был обнаружен нагрудный номер участника Алеши. В настоящий момент зона поисков мальчика составляет около 15 квадратных километров. 

    Автор: Ксения Пудовкина
    #краснодар
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