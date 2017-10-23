Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак: «Хашд аш-Шааби» уничтожает курдские дома в Туз-Хурмату
Весь мир
Краснодарец подделал таджикский паспорт, чтобы примкнуть к ИГ в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Краснодарец подделал таджикский паспорт, чтобы примкнуть к ИГ в Сирии

    10:37  23 Октября 2017
    80

    Краснодарец подделал таджикский паспорт, чтобы примкнуть к ИГ в Сирии

    Душанбе, 23 октября. Мужчина, переданный Турцией правоохранительным органам Таджикистана как таджикский гражданин, оказался гражданином России, который приобрел поддельный таджикский паспорт, для того, чтобы уехать в Сирию и примкнуть к террористам «Исламского государства»1 (запрещено в России). Как заявили в МВД Таджикистана, уроженец Краснодара Денис Хисамов успел повоевать в Сирии и Ираке и возвращался в Россию для продолжения террористической деятельности.

    Как отметили в МВД Таджикистана, 34-летний Хисамов является образованным человеком: он кандидат технических наук. В Сирию он переправился через территорию Турции в мае 2015 года. В апреле 2017 года его задержали турецкие спецслужбы, когда он пытался вылететь обратно в Россию. Его передали Таджикистану, так как при нем был таджикский паспорт.

    «Хисамов намеревался попасть на территорию РФ для продолжения террористической деятельности. Расследование по данному факту продолжается», — сообщили в МВД Таджикистана.

    Краснодарец подделал таджикский паспорт, чтобы примкнуть к ИГ в Сирии 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        239
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        718
        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        Минтруда РФ прокомментировало сообщение об увеличении стажа для получения пенсии

        9:31   23 Октября 2017
        367
        За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

        За автономию проголосовали более 98% жителей Венето

        4:42   23 Октября 2017
        298