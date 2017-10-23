Краснодарец подделал таджикский паспорт, чтобы примкнуть к ИГ в Сирии 

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Душанбе, 23 октября. Мужчина, переданный Турцией правоохранительным органам Таджикистана как таджикский гражданин, оказался гражданином России, который приобрел поддельный таджикский паспорт, для того, чтобы уехать в Сирию и примкнуть к террористам «Исламского государства»1 (запрещено в России). Как заявили в МВД Таджикистана, уроженец Краснодара Денис Хисамов успел повоевать в Сирии и Ираке и возвращался в Россию для продолжения террористической деятельности.

Как отметили в МВД Таджикистана, 34-летний Хисамов является образованным человеком: он кандидат технических наук. В Сирию он переправился через территорию Турции в мае 2015 года. В апреле 2017 года его задержали турецкие спецслужбы, когда он пытался вылететь обратно в Россию. Его передали Таджикистану, так как при нем был таджикский паспорт.

«Хисамов намеревался попасть на территорию РФ для продолжения террористической деятельности. Расследование по данному факту продолжается», — сообщили в МВД Таджикистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.