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Российские баскетболисты сыграют с Францией в Краснодаре
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    Российские баскетболисты сыграют с Францией в Краснодаре

    7:21  23 Октября 2017
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    Российские баскетболисты сыграют с Францией в Краснодаре

    Москва, 23 октября. Российская федерация баскетбола выбрала место проведения заключительного домашнего матча первого отборочного раунда Кубка мира-2019.

    Как пишет газета «Известия», в начале июля будущего года команда Сергея Базаревича сыграет с французскими баскетболистами в Краснодаре. 

    Дело в том, что игра с французами пройдет в дни первенства мира по футболу, поэтому провести ее в Москве или Петербурге крайне сложно по двум причинам. 

    Во-первых, поселить команды в какой-нибудь гостинице будет трудно, во-вторых, вряд ли болельщики отдадут предпочтение баскетболу в дни ЧМ-2018. 

    Российские баскетболисты сыграют с Францией в Краснодаре

    В Краснодаре очень любят баскетбол и с удовольствием ходят на матчи «Локомотива-Кубани».

    Как рассказал источник в РФБ, решение по матчу в Краснодаре уже согласовано. Дело осталось за малым — техническими нюансами. 

    Автор: Дана Балан
    #краснодар #баскетбол #базаревич #рфб
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