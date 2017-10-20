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Политика
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Злоумышленники расстреляли трех человек в неработающем кафе на Кубани
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    Злоумышленники расстреляли трех человек в неработающем кафе на Кубани

    12:13  20 Октября 2017
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    Злоумышленники расстреляли трех человек в неработающем кафе на Кубани

    Краснодар, 20 октября. Правоохранительные органы Краснодарского края объявили в розыск двух жителей Армавира по подозрению в стрельбе на Кубани, при которой погибли два человека, еще один срочно госпитализирован с ранением. 

    Накануне вечером в полицию Краснодарского края поступило сообщение об обнаружении тела 27-летнего мужчины с огнестрельным ранением, еще один 28-летний мужчина скончался в больнице. После проведения оперативных мероприятий местные силовики установили личности причастных к преступлению.

    По версии следствия, два человека прибыли в неработающее кафе, где расстреляли трех мужчин. Известно, что 38-летний мужчина был ранен в колено, а затем прооперирован. Злоумышленников объявили в розыск, говорится в сообщении регионального СКР.

    Автор: Ирина Селезнева
    #краснодар
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