Два человека погибли при лобовом столкновении КамАЗов на Кубани

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Краснодар, 19 октября. Страшное ДТП произошло в Кавказском районе Кубани: в результате лобового столкновения грузовиков КамАЗ погибли два человека.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Краснодарскому краю, лобовое столкновение двух КамАЗов произошло на 20-м километре автодороги «Кавказская — Дмитриевская». От сильного удара смертельные травмы получили два человека, они скончались на месте аварии.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области водитель сбил на пешеходном переходе двух десятилетних девочек, перебегавших проезжую часть на красный свет.



