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Два человека погибли при лобовом столкновении КамАЗов на Кубани
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    Два человека погибли при лобовом столкновении КамАЗов на Кубани

    9:32  19 Октября 2017
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    Два человека погибли при лобовом столкновении КамАЗов на Кубани

    Краснодар, 19 октября. Страшное ДТП произошло в Кавказском районе Кубани: в результате лобового столкновения грузовиков КамАЗ погибли два человека. 

    Как говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Краснодарскому краю, лобовое столкновение двух КамАЗов произошло на 20-м километре автодороги «Кавказская  — Дмитриевская». От сильного удара смертельные травмы получили два человека, они скончались на месте аварии.

    В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Ленинградской области водитель сбил на пешеходном переходе двух десятилетних девочек, перебегавших проезжую часть на красный свет.


     

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #кубань #краснодарский край
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