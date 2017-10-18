Авария с полицейским автомобилем произошла на Кубани

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Краснодар, 18 октября. На 20-м километра Ростовского шоссе под Краснодаром произошла массовая авария при участии полицейского автомобиля.

Как стало известно, водитель автомобиля Lada во время выезда с второстепенной дороги столкнулся с полицейским автомобилем Ford. Силой удара иномарку отбросило в идущий следом Hyundai.

В данный момент водитель полицейского авто находится в больнице. На месте аварии работают сотрудники полиции, сообщает «Свободная пресса».