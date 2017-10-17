Власти Кубани назвали размер курортного сбора в Сочи и Геленджике

В Избранное

Краснодар, 17 октября. Власти Краснодарского края планируют установить ставку курортного сбора в размере 10 рублей в сутки. Об этом сообщил во вторник министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

«Не планируем сверхдохода и определили 10 рублей», — подчеркнул он.

Как передает издание «Свободная пресса», на первом этапе сбор будет введен в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, а также в Туапсинском районе.

Краевые власти рассчитывают на то, что в 2018 году данная инициатива позволить пополнить бюджет на 270 миллионов рублей. Законопроект может быть принят до конца октября 2017 года.

Напомним, в конце июля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора на территории Крыма, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.