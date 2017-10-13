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Бомжа задержали в Геленджике за убийство женщины и ее 13-летней дочери
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    Бомжа задержали в Геленджике за убийство женщины и ее 13-летней дочери

    17:04  13 Октября 2017
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    Бродягу задержали по подозрению в убийстве женщины и ее 13-летней дочери в Геленджике

    Краснодар, 13 октября. В Геленджике полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве женщины и ее 13-летней дочери, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

    По версии следствия, 27-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства и ведущий бродяжнический образ жизни, убил женщину и ее дочь в их собственном доме в апреле в селе Дивномирское Краснодарского края. Злоумышленник подошел к дому, и у него возник конфликт с женщиной, которая стала кричать и звать на помощь. Она пыталась зайти в дом и запереть дверь, но подозреваемый, проникнув в жилище, ударил женщину по голове, а затем связал и зарезал ее. В доме находилась девочка – дочь убитой, ее ждала такая же участь.

    Расправившись с жителями дома, преступник украл бытовую технику и машину. Спустя время мумифицированные тела нашел в доме сосед.

    На данный момент подозреваемый находится под стражей, и ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек. Расследование продолжается.

    Автор: Дарья Смолина
    #убийство #краснодар #краснодарский край #геленджик
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