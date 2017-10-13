В Сочи конвоира обвинили в смерти арестованного из-за халатности

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Краснодар, 13 октября. Арестованный погиб из-за халатного отношения инспектора спецчасти изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых на железнодорожной станции «Лазаревская» Лазаревского района города Сочи. Пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России сообщает, что возбуждено уголовное дело.

Версия следствия такова: 12 сентября этого года арестованный был принят конвоем, который должен был доставить его в пункт назначения. На одной обменной станции главный инспектор конвоя — подозреваемый — ненадлежащим образом организовал конвоирование арестованного. Тот, воспользовавшись случаем, решил сбежать. Однако его насмерть сбил пассажирский поезд.

Инспектору предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к обязанностям по службе, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На данный момент расследование продолжается, выясняются все обстоятельства случившего.