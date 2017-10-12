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Общество
Директор строительной компании на Кубани задолжал сотрудникам 1, 4 млн рублей
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    Директор строительной компании на Кубани задолжал сотрудникам 1, 4 млн рублей

    14:02  12 Октября 2017
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    Директор строительной компании в Краснодарском крае должен своим сотрудникам полтора миллиона рублей

    Краснодар, 12 октября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя строительной компании в Новороссийске, который не выплачивал своим подчиненным заработную плату, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

    По данным следствия, директор в разное время в полном объеме не выплачивал зарплату с июля 2014 по март 2017 года. Сообщается, что 29 сотрудников осталось без зарплаты.

    Отмечается, что деньги у главы предприятия были, но он их тратил на другие нужды компании. Задолженность по зарплате составляет 1 млн 450 тыс. рублей, руководитель фирмы ее до сих пор не погасил.

    На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

    Автор: Дарья Смолина
    #краснодар #зарплата #краснодарский край #новороссийск
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