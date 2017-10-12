Директор строительной компании на Кубани задолжал сотрудникам 1, 4 млн рублей

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Краснодар, 12 октября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя строительной компании в Новороссийске, который не выплачивал своим подчиненным заработную плату, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, директор в разное время в полном объеме не выплачивал зарплату с июля 2014 по март 2017 года. Сообщается, что 29 сотрудников осталось без зарплаты.

Отмечается, что деньги у главы предприятия были, но он их тратил на другие нужды компании. Задолженность по зарплате составляет 1 млн 450 тыс. рублей, руководитель фирмы ее до сих пор не погасил.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.