В Сочи спасатели вытащили зажатого в салоне автомобиля мужчину

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Краснодар, 12 октября. Сочинские спасатели помогли выбраться пострадавшему в ДТП мужчине из салона его автомобиля.

Авария произошла вечером 11 октября на объездной дороге города Сочи. Очевидец ДТП позвонил спасателям, чтобы те вызволили человека из машины.

Как сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России, звонок поступил 11 октября в 18.10. На объездной дороге столкнулось несколько автомобилей. В результате мужчина, находившийся в одном из автомобилей, был зажат и не мог выбраться самостоятельно.

Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России выехали на место аварии и оперативно помогли выбраться человеку. Пострадавшим оказался 29-летний житель Сочи. По предварительным данным, молодой человек получил открытый перелом голени и был доставлен в больницу.

Также стало известно, что в результате аварии было повреждено три автомобиля.