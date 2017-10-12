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В Сочи спасатели вытащили зажатого в салоне автомобиля мужчину
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    В Сочи спасатели вытащили зажатого в салоне автомобиля мужчину

    12:10  12 Октября 2017
    169

    В Сочи спасатели вытащили пострадавшего из машины

    Краснодар, 12 октября. Сочинские спасатели помогли выбраться пострадавшему в ДТП мужчине из салона его автомобиля.

    Авария произошла вечером 11 октября на объездной дороге города Сочи. Очевидец ДТП позвонил спасателям, чтобы те вызволили человека из машины.

    Как сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России, звонок поступил 11 октября в 18.10. На объездной дороге столкнулось несколько автомобилей. В результате мужчина, находившийся в одном из автомобилей, был зажат и не мог выбраться самостоятельно. 

    Спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России выехали на место аварии и оперативно помогли выбраться человеку. Пострадавшим оказался 29-летний житель Сочи. По предварительным данным, молодой человек получил открытый перелом голени и был доставлен в больницу.

    Также стало известно, что в результате аварии было повреждено три автомобиля.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #сочи #авария #краснодар
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