Губернатор Кубани потребовал решить проблему грязных стоков на пляжах в Сочи

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Краснодар, 11 октября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на собрании по вопросам водоснабжения и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Сочи потребовал от подчиненных решить проблему стекающих в море отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава Кубани отметил, что Сочи — город, где проходят крупнейшие международные мероприятия разной направленности, однако на данный момент активно поступают жалобы на состояние коммунального хозяйства. В море плавают оторвавшиеся трубы, а грязные стоки вытекают прямо на пляж, и это, безусловно, испортило отдых туристов. Эту проблему необходимо решать: подавать иски в суд на подрядчиков, которые должны либо произвести ремонт, либо возместить убытки. С

Также на совещании была затронута и другая проблема — постоянные прорывы водопроводных сетей, из-за которых в разгар сезона без воды оказываются гостиницы, санатории и дома.