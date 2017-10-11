Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пара из Узбекистана пыталась продать в Воронеже новорожденную дочь
Общество
Губернатор Кубани потребовал решить проблему грязных стоков на пляжах в Сочи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Губернатор Кубани потребовал решить проблему грязных стоков на пляжах в Сочи

    18:07  11 Октября 2017
    469

    Проблема стекающих отходов в море в Сочи должны быть решена к следующему сезону

    Краснодар, 11 октября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на собрании по вопросам водоснабжения и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Сочи потребовал от подчиненных решить проблему стекающих в море отходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

    Глава Кубани отметил, что Сочи — город, где проходят крупнейшие международные мероприятия разной направленности, однако на данный момент активно поступают жалобы на состояние коммунального хозяйства. В море плавают оторвавшиеся трубы, а грязные стоки вытекают прямо на пляж, и это, безусловно, испортило отдых туристов. Эту проблему необходимо решать: подавать иски в суд на подрядчиков, которые должны либо произвести ремонт, либо возместить убытки. С

    Также на совещании была затронута и другая проблема — постоянные прорывы водопроводных сетей, из-за которых в разгар сезона без воды оказываются гостиницы, санатории и дома.

    «Идет смена организации, оказывающей услуги. Есть объективные трудности, но это не должно отражаться на качестве услуг для населения», — заключает глава края Вениамин Кондратьев.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #сочи #краснодар #экология
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 8046

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23793

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6117

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53564

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93995
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        8046
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13222
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1456
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        2362