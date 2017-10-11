В Краснодарском крае у двух приезжих нашли полкило героина

В Избранное

Краснодар, 11 октября. Оперативники задержали двух мужчин, которые планировали продавать наркотики в Армавире Краснодарского края.

Сотрудникам полиции сообщили, что двое мужчин могут быть причастны к сбыту наркотических средств. Оперативники остановили автомобиль подозреваемых и нашли пакет, в котором содержался порошок светло-бежевого цвета. Далее полицейские произвели обыск в квартире мужчин, где были найдены пакеты с порошком весом 500 грамм. Экспертиза показала, что это был героин.

Как сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю, двое мужчин, 21-летний и 33-летний, приехали из соседней республики и планировали распространять наркотики в Армавире.

Мужчинам может грозить срок до 20 лет лишения свободы.