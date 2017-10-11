Пожарные потушили горевший многоэтажный дом в Краснодаре

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Краснодар, 11 октября. Пожар в краснодарской многоэтажке ликвидировали, об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Многоэтажный дом, расположенный по улице Трудовой Славы, был охвачен огнем. Звонок о возгорании поступил 11 октября в 12.29. Пресс-служба ГУ МЧС сообщила, что огонь охватил территорию около 40 кв. метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стали старые вещи, которые хранились на балконе. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 13.20.