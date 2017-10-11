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Общество
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Три краснодарских депутата скрыли доходы на сумму 13 млн рублей
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    Три краснодарских депутата скрыли доходы на сумму 13 млн рублей

    13:30  11 Октября 2017
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    Три краснодарских депутата скрыли доходы на сумму 13 млн рублей

    Краснодар, 11 октября. Три депутата Абинского района Краснодарского края скрыли информацию о своих доходах и были лишены полномочий.

    Прокуратура Абинского района провела проверку на исполнение законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности. В ходе проверки было выяснено, что три депутата Холмского сельского поселения, подавая сведения о своих доходах, утаили информацию о доходе в размере 13 млн рублей. Проверка также показала, что в собственности и пользовании чиновников были три транспортных средства, два прицепа и пять банковских счетов.

    Как сообщает прокуратура Абинского района, депутатов уже досрочно лишили полномочий, и сейчас стоит вопрос о наказании.

    Автор: Дарья Смолина
    #краснодар #прокуратура #проверка
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