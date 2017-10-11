Три краснодарских депутата скрыли доходы на сумму 13 млн рублей

В Избранное

Краснодар, 11 октября. Три депутата Абинского района Краснодарского края скрыли информацию о своих доходах и были лишены полномочий.

Прокуратура Абинского района провела проверку на исполнение законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности. В ходе проверки было выяснено, что три депутата Холмского сельского поселения, подавая сведения о своих доходах, утаили информацию о доходе в размере 13 млн рублей. Проверка также показала, что в собственности и пользовании чиновников были три транспортных средства, два прицепа и пять банковских счетов.

Как сообщает прокуратура Абинского района, депутатов уже досрочно лишили полномочий, и сейчас стоит вопрос о наказании.