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Путин на фестивале молодежи в Сочи пообщается с участниками
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    Путин на фестивале молодежи в Сочи пообщается с участниками

    17:47  10 Октября 2017
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    Путин приедет на фестиваль молодежи в Сочи

    Сочи, 10 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин приедет на фестиваль молодежи в Сочи 21 октября, где пообщается с его участниками, об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 21 октября. Участников встретят в Москве на параде-карнавале 14 октября, а на следующий день пройдет торжественное открытие фестиваля в Сочи.

    Программа фестиваля крайне насыщена: дискуссионная, спортивная, культурная, региональная программы и научно-образовательные тематические направления. Участники смогут принять участие в любой секции, посетив мастер-классы, лекции и другие мероприятия. Отметим, что заявку на участие в фестивале мог подать любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет.

    Глава государства примет участие в работе некоторых секций, пообщается с участниками фестиваля и обсудит наиболее важные вопросы.

    «Это будет живая беседа без какой-то конкретной повестки дня, там в основном иностранцы среди участников, будет свободная беседа», — резюмирует пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Автор: Дарья Смолина
    #сочи #краснодарский край #фестиваль молодежи #всемирный фестиваль молодежи и студентов
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