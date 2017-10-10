Путин на фестивале молодежи в Сочи пообщается с участниками

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Сочи, 10 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин приедет на фестиваль молодежи в Сочи 21 октября, где пообщается с его участниками, об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 21 октября. Участников встретят в Москве на параде-карнавале 14 октября, а на следующий день пройдет торжественное открытие фестиваля в Сочи.

Программа фестиваля крайне насыщена: дискуссионная, спортивная, культурная, региональная программы и научно-образовательные тематические направления. Участники смогут принять участие в любой секции, посетив мастер-классы, лекции и другие мероприятия. Отметим, что заявку на участие в фестивале мог подать любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет.

Глава государства примет участие в работе некоторых секций, пообщается с участниками фестиваля и обсудит наиболее важные вопросы.