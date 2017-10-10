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Краснодар, 10 октября. Авария с тремя пострадавшими произошла 9 октября на автодороге Краснодар — Новороссийск. Сообщается, что водитель автомобиля Toyota, не рассчитавший боковой интервал, столкнулся с ехавшим по встречной полосе грузовиком DAF.

На данный момент выясняются обстоятельства ДТП.

Уже известно, что в результате аварии пострадали только пассажиры легкового автомобиля: 38-летняя женщина и двое мужчин 1987 и 1952 года рождения.