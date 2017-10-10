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Россия
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Общество
В Краснодаре разработаны новые правила благоустройства
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    В Краснодаре разработаны новые правила благоустройства

    11:44  10 Октября 2017
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    В Краснодаре разработаны новые правила благоустройства

    Краснодар, 10 октября.  Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал постановление о проведении слушания по вопросам благоустройства.

    Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара сообщил, что уже есть уточнения, рекомендации и запреты, которые будут внесены в уже существующие правила благоустройства. Отмечается, что данный проект внесет ясность и в работу направлений, у которых раньше отсутствовала база правил. Тем самым, регламент позволит регулировать их деятельность.

    «В частности, согласно проекту предлагается запретить размещение нестационарных коммерческих объектов на придомовых территориях многоквартирных домов. Также добавляются требования по организации автомоек в Краснодаре»,  — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

    Сообщается, что новые правила позволят систематизировать работу. Так появилось требование, согласно которому запрещается устанавливать заборы, ограждения и другие варианты конструкций, которые могут оградить территорию или проход к детским площадкам.

    Стоит отметить, что появились рекомендации и по санитарной работе обрезке деревьев, где указано, что в обязательном порядке нужно использовать ранозаживляющие материалы. Дополнительно сообщается, что появились и другие новшества, новые виды работ — подкормка, полив и другие.

    Публичные слушания по изменениям в правилах благоустройства в Краснодаре пройдут 20 октября в муниципальном концертном зале органной и камерной музыки.

    Автор: Дарья Смолина
    #краснодар #благоустройство
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