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«Дешевый» подарок от первоклассников довел до слез учительницу в Краснодаре
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    «Дешевый» подарок от первоклассников довел до слез учительницу в Краснодаре

    17:01  6 Октября 2017
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    «Дешевый» подарок от первоклассников довел до слез учительницу в Краснодаре

    Краснодар, 6 октября. Педагог начальных классов одной из школ Краснодара расплакалась, когда класс вручил ей букет цветов и две тысячи рублей. Как стало известно, женщина плакала не от умиления, а из-за «маленькой суммы» в конверте.

    Так, в День учителя 36-летняя женщина отказалась принять конверт с подарочными деньгами и букет цветов. Пересчитав сумму, педагог расплакалась и назвала ее унизительной, рассказала журналистам глава родительского комитета.

    По словам директора департамента образования Краснодара Алексея Некрасова, учительница была уволена по решению педагогического коллектива.

    «Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена», — подчеркнул он.

    Следует отметить, что инцидентом уже заинтересовалась прокуратура Краснодарского края. В настоящее время она проводит проверку по данному факту.

    Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, «организована проверка указанного в письме родителей учеников первого класса факта».

    Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что главной задачей учителей является поиск в учениках той самой искры, которая сможет сделать их выдающимися людьми.

    Автор: Тимур Румянцев
    #краснодар #учитель
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