«Дешевый» подарок от первоклассников довел до слез учительницу в Краснодаре

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Краснодар, 6 октября. Педагог начальных классов одной из школ Краснодара расплакалась, когда класс вручил ей букет цветов и две тысячи рублей. Как стало известно, женщина плакала не от умиления, а из-за «маленькой суммы» в конверте.

Так, в День учителя 36-летняя женщина отказалась принять конверт с подарочными деньгами и букет цветов. Пересчитав сумму, педагог расплакалась и назвала ее унизительной, рассказала журналистам глава родительского комитета.

По словам директора департамента образования Краснодара Алексея Некрасова, учительница была уволена по решению педагогического коллектива.

«Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена», — подчеркнул он.

Следует отметить, что инцидентом уже заинтересовалась прокуратура Краснодарского края. В настоящее время она проводит проверку по данному факту.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, «организована проверка указанного в письме родителей учеников первого класса факта».

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что главной задачей учителей является поиск в учениках той самой искры, которая сможет сделать их выдающимися людьми.