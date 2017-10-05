Двух краснокнижных дельфинов пытались вывезти из Крыма в кузове грузовика

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Керчь, 5 октября. Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым задержали мужчину, который в своем грузовике пытался вывезти с полуострова двух черноморских дельфинов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике Крым.

По данным ведомства, 3 октября в рыбном порту Керчи был задержан грузовой автомобиль Iveco с двумя черноморскими афалинами в кузове. За рулем автомобиля находился гражданин России 1983 года рождения. Мужчина не смог предоставить ветеринарные паспорта на дельфинов и документы, разрешающие их транспортировку.

Водитель заявил, что перевозит афалин из дельфинария города Саки в Анапу. Против мужчины возбудили административное дело о нарушении правил транспортировки млекопитающих, ему грозит крупный штраф. Дельфинов передали в лечебно-диагностический центр Евпатории, специализирующийся на реабилитации китообразных, передает «Свободная Пресса».