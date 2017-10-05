Женщина на иномарке сбила двух пешеходов на трассе «Кавказ»
В Избранное
Краснодар, 5 октября. 34-летняя женщина за рулем «Hyundai Getz» сбила двух пешеходов на трассе «Кавказ». ДТП случилось накануне вечером в Гулькевичском районе Краснодарского края.
Сообщается, что водитель наехала на женщину и мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшие были направлены в больницу.
Отметим, что в Краснодаре сегодня произошло и другое ДТП с участием «Hyundai». На пересечении улиц Шевченко и Ковтюха иномарка столкнулась с фургоном. «Hyundai» от удара влетел в дерево, а из фургона на дорогу вывалились десятки коробок с тортами.