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Житель Кубани задушил жену и спрятал ее тело в туалете
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    Житель Кубани задушил жену и спрятал ее тело в туалете

    11:52  5 Октября 2017
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    Житель Кубани задушил жену и спрятал ее тело в туалете

    Краснодар, 5 октября. Житель Кубани предстанет перед судом по обвинению в убийстве собственной жены, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

    Инцидент произошел 15 июля 2017 года. По версии следствия, 25-летний обвиняемый забрал свою жену из дома родственников и привез обратно домой, чтобы поговорить. Через какое-то время пара начала ругаться. В ходе ссоры мужчина веревкой задушил женщину.

    После этого обвиняемый спрятал тело женщины в пакет и обмотал скотчем, после чего сбросил его в уличный туалет. Камеру видеонаблюдения во дворе он прикрыл бумагой.

    Сотрудники полиции нашли тело погибшей 17 июля. На следующий день ее супруг был задержан на территории села Фанагорийское.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела уже направлены в суд.

     

    Автор: Дима Оленин
    #убийство #кубань
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