Житель Краснодара обокрал тестя, чтобы выплатить кредит

В Избранное

Краснодар, 4 октября. Житель Краснодара обокрал собственного тестя, чтобы расплатиться с долгами по кредитам.

Отец его супруги сразу же обратился в полицию, как только заметил, что из его гаража на улице Лузана пропали три велосипеда, комплект зимних автомобильных шин и бетономешалки. Мужчина посоветовал полиции найти мужа его дочери, поскольку у того уже имеется судимость.

Подозрения тестя подтвердились — его зять, как показала проверка, действительно вынес вещи из гаража и продал их в ломбарде, чтобы выплатить кредит. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет «Свободная пресса».