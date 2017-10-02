Взрыв прогремел в частном доме в Краснодарском крае, есть жертвы

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Краснодар, 2 октября. В частном доме в Краснодарском крае произошел взрыв бытового газа. Как стало известно, ЧП случилось в населенном пункте Попутная.

От взрыва здание обрушилось на площади 60 квадратных метров. По словам источника в экстренных службах, ЧП не обошлось без жертв: погиб один человек, ранения получили трое, передает РИА Новости.

Напомним, после ликвидации сильного пожара в одном из частных домов в ростовском селе Средний Егорлык были обнаружены тела трех человек — двух мужчин и женщины.