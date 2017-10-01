Жители Краснодара сняли свадебный кортеж, едущий по встречной полосе
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Краснодар, 1 октября. Свадебный кортеж, едущий по встречной полосе, сняли в субботу жители Краснодара на Зиповской улице.
Сообщается, что в субботу на улице скопилась нетипичная для этого дня пробка. Молодые, явно опаздывающие в ЗАГС, выехали на встречную полосу.
Отмечается, что кортеж состоял из нескольких дорогих машин.
Стоит также отметить, что водители других машин отнеслись к ситуации с пониманием и попытались пропустить празднично украшенные автомобили, несмотря на явное создание аварийной ситуации.