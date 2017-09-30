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Первая группа курсанток авиационного училища приняла присягу в Краснодаре
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    Первая группа курсанток авиационного училища приняла присягу в Краснодаре

    13:33  30 Сентября 2017  /обновлено: 14:18  30 Сентября 2017
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    Первая группа курсанток авиационного училища приняла присягу в Краснодаре

    Краснодар, 30 сентября. Первая группа курсанток-летчиц дала присягу на плаце Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, в торжественной церемонии приняли участие врио командующего ВКС РФ Сергей Дронов и летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

    Первая в истории не только советской, но и российской авиации группа курсанток-летчиц дала присягу в стенах Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Единым потоком было зачислено 15 девушек, отдельным приказом главы Минобороны России Сергея Шойгу к группе присоединилась 16-я студентка.

    Первая группа курсанток авиационного училища приняла присягу в Краснодаре

    Корреспондент ФАН побывал на торжественном мероприятии, на котором также присутствовали врио командующего ВКС РФ Сергей Дронов и депутат Госдумы Елена Серова. 

    Первая группа курсанток авиационного училища приняла присягу в Краснодаре

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #вкс рф #минобороны рф #краснодар #летчицы
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