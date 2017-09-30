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Жителей Кубани предупредили о первых заморозков
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    Жителей Кубани предупредили о первых заморозков

    12:44  30 Сентября 2017
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    Жителей Кубани предупредили о первых заморозков

    Краснодар, 30 сентября. В Краснодарский край в ночь на 1 октября могут прийти первые заморозки, сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.

    «Ночью и утром 1 октября местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус одного до минус трех градусов», — сообщили в ведомстве.

    В МЧС предупредили жителей Кубани, что из-за заморозков в  регионе могут погибнуть сельхозкультуры.

    Жителей Кубани предупредили о первых заморозков

    29 сентября в Краснодарском крае был завершен сбор подсолнечника. В краевом Минсельхозе добавили, что уборка зерновой кукурузы выполнена на 80%, риса — на 65%, сахарной свеклы — на 56%.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #мчс #краснодарский край #заморозки
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